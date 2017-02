Simicska Lajos: Olga, csinálja tovább ugyanazt

Forrás: hvg.hu

"Egész egyszerűen sok volt ugyanott, ugyanazt, 14 éven át csinálni" - Kálmán Olga ezzel indokolta az interjúban azt, hogy tavaly év végén felmondott az ATV-nél. Elmondása szerint korábban nem keresték meg más tévétől, a Hír TV ajánlatáról pedig két nap alatt döntött. A bőréből persze nem tud és nem is akar kibújni, nagyjából ugyanazt fogja a Hír TV-ben is csinálni, mint az ATV-n - fogalmazott.Az előző munkahelyén december 15-én mondott fel, aznap volt a csatorna karácsonyi bulija, "és ezen a kormánypárti sajtó el is csámcsogott egy kicsit, mondván, milyen ember az, aki karácsony tájékán jelent be ilyet?" - mondta.Kálmán Olga az interjúban cáfolta az a pletykát, hogy hívta az RTL, de csak az RTL II-n kapott volna műsort, és a 4 millió forintos fizetéséről szóló híreszteléseket ugyancsak cáfolta. "Mindenesetre köszönöm Habony Árpádnak, vagy aki ezt a kommunikációs bravúrt kitalálta, mert ezek szerint igen nagyra becsüli a piaci értékemet" - jegyezte meg.Simicska Lajosról azt mondta, hogy nem a főnöke, nincs befolyással a munkájára, de a tárgyalások idején találkozott vele. "Olga, csinálja tovább ugyanazt, amit eddig, csak szabadabban" - ez hangzott el a tárgyaláson tőle, és "ez elég jól hangzott" szerinte.Az interjúban felvetették, hogy Simicska állandó beszédtéma volt korábban az Egyenes beszédben, és nem pozitív hangvételben. Kálmán Olga erre úgy reagált, hogy az üzletember akkor "még politikai szereplő volt. Most már nem az. Most az emlegetési rangsorban a helyén Mészáros Lőrinc áll".A Hír TV-vel kapcsolatban azt mérlegelte szakmai szempontból, hogy ki lesz ott. "Nem azt, hogy ki a tulaj, ahogy az atv-nél sem érdekelt, hogy a Hit Gyülekezete a tulajdonos" - mondta Kálmán Olga, akinek Tarr Péter, M. Kiss Csaba vagy D. Bányász Gergő személye megfelelő szakmaiságot jelent. "Nem Simicska Lajos lesz a főszerkesztő, ahogy az Inforádióban sem ő volt, amikor ott dolgoztam, ő meg bevásárolta magát a cégbe" - tette hozzá.