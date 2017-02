Simicska nyert, Tarlósék 100 milliót fizethetnek

Forrás: Sztár Limonádé

Szabálytalanul bontott szerződést a főváros a Mahir Cityposterrel 2015-ben - mondta ki jogerősen a Fővárosi Törvényszék Debreceni Tanácsa. A Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó cég szerződése így érvényes, a hirdetőoszlopok pedig 2031-ig a helyükön maradnak. A fideszes képviselők arra hivatkoztak, hogy a cég nem tartotta be vállalásait, viszont a Mahir Cityposter közbeszerzési hatósági döntésekkel cáfolta ezeket az állításokat.Magyar György, a cég jogi képviselője a Hír TV Magyarország élőben című műsorában azt mondta, már nincs jogorvoslat ez ellen a döntés ellen, a lényege, hogy a 25 évre megkötött szerződés továbbra is érvényben marad.Az ügyvéd a Polgári törvénykönyv régi változatának 4. szakaszát hozta fel példának, mely egyébként ma is hatályos alapelv - a főváros a saját hibájára akar érvelni, amikor azt mondja, hogy nem volt szabályos a szerződés. Emlékeztetett, 10 évvel ezelőtti állapotokra akarták annulálni.Mint mondta, most a kártérítési követeléseken a hangsúly. Nagyságrendileg 650 hirdetőoszlopa volt a cégnek, abból 100-at "téptek ki a földből", jelentős részük tönkrement, és mint a jogász hangsúlyozta, "a hirdetési felület csökkent, így elmentek a hirdetők".Tájékoztatása szerint több tételből fog összeállni kártétel, a cég jelezte, hogy állítsák össze a kárelemeket, és ha lehet, akkor egyezzenek meg peren kívül is. "A jogalap volt a fontos, most az összegszerűségre tudunk ráfordulni" - fogalmazott Magyar.Szerinte a főváros nem fog még egyszer nekifutni egy ilyen csúfos vereségnek, az ügyvéd a Hír TV stúdiójában hangsúlyozta, "ezeket a pereket nem az utcán kell megnyerni, hanem a tárgyalóteremben".