Simicska orron pöckölte Orbánt

Forrás: hvg.hu

A Demokrata Párt plakátjai a héten kerültek az utcára, ezeken az eddig nem túl ismert, de a lex CEU visszavonásáról szintén népszavaztatni akaró párt azt hirdeti Ne hagyjuk, hogy Orbán nevessen a végén!A Soros-plakátokra rímelő hirdetésen olvashatjuk még, hogy "99 % elutasítja az intézményesített korrupciót", valamint Orbán alatt a megjelölést: "Soros-ösztöndíjas miniszterelnök". De amikor a párt be akarta mutatni a sajtónak a plakátokat, azoknak már csak megrongált, megtépett maradékát tudták prezentálni. Van azonban egy plakátjuk, amelyet nem lehet megrongálni, és a legkellemetlenebb helyen űz gúnyt a kormánypropagandából. hvg.hu szerint a Simicska-érdekeltségbe tartozó Publimont forgó plakáthelyén lehetetlen megrongálni Orbán Viktort. Itt egy női mosoly és egy hamburger között jelenik meg örök Soros-ösztöndíjasként. Mindezt a János-kórház előtti csomópontban, ahol a kormányfő reggelente elhalad munkába menet, már ha a Cinege utcában töltötte az estét, és nem Felcsúton vagy Hatvanpusztán.A két-három kocsiból álló konvoj nem szokta használni a villogót, bevárja a lámpánál a zöldet, így Orbán is garantáltan láthatja, ahogy portréja mögül egy hamburger kerül elő - írja az ominózus plakátról fényképet is közlő hírportál.