Japán térdre kényszerítésére az Amerikai Egyesült Államok először vetett be nukleáris fegyvert. Harry S. Truman amerikai elnök adta ki a parancsot, hogy a japán városra dobják le a csak napokkal korábban elkészült új atombombák egyikét.A bombát az amerikaiak Little Boy-nak , vagyis kisfiúnak nevezték el. Urán 235-ös izotópon alapuló fissziós (maghasadás elvű), 15 kilotonna robbanó erővel rendelkező atomfegyver volt, "puska" típusú bombának megépítve. A vakító villanással és gombafelhővel kísért atombomba-robbanás a halottak és a romok városává tette Hirosimát.Az atomtámadás 140 ezer ember életét követelte, 70 ezer ember azonnal meghalt, a többiek pedig később, a sugárzás okozta betegségek következtében, amely ma is érezteti hatását.Hogy még súlyosabb legyen a helyzet, a hiroshimai orvosok és nővérek több, mint 90%-a életét vesztette a támadásban, mivel a kórházak mind a belvárosban helyezkedtek el, ahova a bombát ledobták, így nem is maradt senki, aki a sérülteket szakszerűen elláthatta volna.Két év múlva, 1947-ben Hirosima polgárai "Soha többé Hirosimát!" jelszóval tartották meg háromnapos Béke-ünnepségüket, ami azóta is a város legnagyobb ünnepe. 1949-ben a kormány a Béke és az Emlékezés Városává nyilvánította Hirosimát és rendkívüli mértékben támogatta az újjáépítést. A lakosok száma 1960-ra érte csak el a háború előtti lélekszámot, de 1972-ben már 534 000 ember élt a városban.