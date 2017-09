Sok család fog fázni a télen

Egy kondenzációs gázkészüléket 250-300 ezer forinttól már lehet kapni, nagyon sokféle márkából választhatunk különböző minőségi szinteken. De bizony számolni kell a tervezéssel, a kivitelezéssel az engedélyeztetéssel, a beüzemeléssel. Ezeknek az összköltsége már a készülék többszöröse lehet. Hogy ha még az égéstermék elvezetést is ki kell vezetni és meg kell csinálni, akkor ennek az összköltsége már millió forint feletti beruházást eredményezhet"

"körülbelül egymillió forintos nagyságrend, ami a gázkazán cseréjét, valamint a kémény bélelését jelenti, valamint a hatósági átvételnél amire szükség van.



40 százalékos a kedvezmény, mi a 16. kerületben lakunk, és ott az önkormányzat is még támogatja ezt a pályázatot, tehát mi úgy számoltuk, hogy nekünk, 400 ezer, maximum 500 ezer forintba fog kerülni ténylegesen."

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Minden költséggel együtt akár egymillió forintba is kerülhet egy kombicirkó cseréje, de az új jogszabályoknak megfelelő konvektorok darabja is százezer forint fölött kapható.Az egyik fővárosi szaküzletben közben éppen azoknak tartottak nyílt napot, akik lecserélnék fűtőberendezéseiket. Volt, aki itt tudta meg, hogy jogszabályi változások miatt 2018-tól már csak A energetikai besorolású konvektorokat lehet beüzemelni, ami jelentősen megemeli a költségeket.Egy szaklap újságírója szerint a hagyományos konvektorok árának két-háromszorosába kerülhet a modern fűtőtest. De a gázcirkósok sincsenek könnyebb helyzetben.- ismertette Szilágyi László.Diószegi Erika a programban sikeresen pályázó édesanyjának keres kombicirkó készüléket.Ő is azt mondja, hogy milliós tétel lesz a számla végösszege:Sokaknak viszont nincs ennyi pénze, hiába a korlátozott állami segítség. A szocialisták ezért is folytatnák a rezsicsökkentést, abból a több mint 50 milliárd forintból, amit az állami gázkereskedő a lakossági gázár és a jelentősen alacsonyabb világpiaci ár közötti különbségen megtakarított."Mindenképpen lenne realitása a gázárak csökkentésének. A mi javaslatunk szerint átlagfogyasztásit 32 százalékkal lehetne csökkenteni, hiszen az elmúlt években 50-60%-kal csökkent a gáz beszerzési ára.Ez a pénz ott van egy állami cégnél, mi azt mondjuk, hogy ezt oda kell adni a magyar családoknak" - ismertette Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető.