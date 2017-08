Sokkal jobb könyvből tanulhatnak Romániában a magyar gyerekek, mint idehaza

Forrás: Magyar Nemzet

- Egyszerűen felüdülés volt ezt a könyvet átolvasni, nagyságrendekkel jobb, mint a Magyarországon használt tankönyvek - mondta a Magyar Nemzetnek Arató László. A Magyartanárok Egyesületének elnökét azután keresték meg, hogy több online közösségi fórumon is élénk diskurzust váltott ki a román oktatási minisztérium gondozásában megjelent új, ötödik osztályosok számára készült magyar nyelv és irodalom tankönyv.A kötet pedagógusok szerint sokkal jobb és korszerűbb, mint amiből Magyarországon tanítanak.Arató László szerint "több szempontból is példamutató" a kiadvány pedagógiai szemlélete.- A könyv elején közölt tanterv is sokkal jobb, mint a Nemzeti Alaptanterv, ugyanis egy alapvetően kompetenciaalapú megközelítést tartalmaz, ellentétben a mi tantervünkkel, amelyik a 2012-es átdolgozása óta inkább a lexikális tudás átadását tartja a legfontosabbnak. Ezenkívül a román kiadású könyv integráltan tartalmazza a nyelvtan, az irodalom és a kommunikáció oktatását, ami szintén nagyon korszerű, előremutató - fogalmazott a Magyartanárok Egyesületének elnöke.Arató László szerint a könyv a régi és a modern irodalmat is nagyon jól használja fel, a kortárs mesék is megfelelő arányban szerepelnek benne (például Békés Pál: A kétbalkezes varázsló című gyermekregénye), de ezenfelül is bőven vannak olyan szövegek, amikkel a gyerekek hétköznapi helyzetekben találkoznak. - Az egész nagyon gyakorlatias, aki ebből a könyvből tanul, az biztosan jól fog szerepelni a PISA-teszten - mondta az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájának vezetőtanára. A román kiadvány feladatközpontú, kevés bebiflázandó definíciót és táblázatot tartalmaz - ellentétben a Magyarországon kötelezően használttal.