Soros György alapítványa védte Orbán Viktort is

Képzelt összeesküvés. Ezt a címet adta egész oldalas helyzetelemzésének a Franfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) német konzervatív lap, amely azt taglalja, miért gondolja úgy Orbán Viktor miniszterelnök, hogy hadban áll Soros Györggyel - írja a Napi.hu Szelestey Lajos nemzetközi lapszemléje és az MTI híre nyomán.A német lap tudósítója felkereste a Helsinki Bizottságot, amely a Magyarországon regnáló rezsim szerint a földrész békéjét és biztonságát fenyegető spekuláns maffiahálózatának egyik központja. Soros és ez a civil szervezet arra példa, miként lehet egy embert és annak életművét torz tükörben úgy beállítani, hogy elvész minden mérték, és még azt is nehéz kihámozni, hogy mit tett és mondott az illető valójában.Magyarország egyben nyomasztóan illusztrálja, hogy rég eltűntnek hitt démonok kelnek újra életre ebben az eltorzított képben. Orbán nem hagy ki egyetlen alkalmat sem, hogy a szóban forgó civil csoportokat úgy tüntesse fel, mint amelyek külföldi pénzekből titokban szervezik az illegális migrációt, valamint akarva-akaratlanul trójai falóként szolgálnak a bevándorlást kísérő terrorizmus behatolásához.Orbán szemében a Soros-alapítvány a külföldi, tehát törvénytelen ellenzéket testesít meg. Goran Buldioski, az alapítvány európai részlege, pontos nevén az Open Europe Initiative for Europe igazgatója viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy nem adnak pénzt politikailag aktív csoportoknak. Emellett az általuk támogatott civilek már a szocialista kormányok alatt is sürgették a jogállamiság betartását.Egy rágalmazási perben védték annak idején Orbán Viktort is. Emellett segítik a korrupció ellenes küzdelmet, és tény, hogy az idevonatkozó vádak a mélybe taszították a kormány népszerűségét 2014 végén, mielőtt a miniszterelnök 2015 első felétől a migráció ügyének középpontba állításával át nem rendezte a közbeszédet.