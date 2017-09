Soros György választási ütemtervének teljesítése a fontos az ellenzéknek

Forrás: MTI-Sztárklikk

Németh Szilárd (Fidesz) az élelmiszerek kettős minőségével kapcsolatban kérdezett rá arra: továbbra is másodrendű polgároknak tartanak-e minket a multik? Milyen eredmények születtek eddig?Kijelentette, nem hagyható, hogy ezek a vállalatok a magyar fogyasztókon nyerészkedjenek. Fontosnak nevezte, hogy a vásárlók dönthessék el, milyen minőségű terméket akarnak fogyasztani."Az ellenzéknek természetesen mindegy ez a téma, hiszen számukra nem a magyar fogyasztók és a magyar emberek érdekei a fontosak, hanem a multik már-már hagyományosnak mondott védelme és Soros György választási ütemtervének teljesítése" - jelentette ki, mondván: az ellenzéknek belefér, hogy az unióban alacsonyabb rendűnek tekintik a magyarokat, hiszen számukra a Soros-terv szakszerű teljesítése mindennél fontosabb.Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter elmondta: az általa elrendelt vizsgálatok során a nyáron harminckilenc termékpárt hasonlítottak össze, és a termékek harmadánál találtak különbséget.Ezek például abból adódtak, hogy olcsóbb alapanyagból készítették azokat, amelyet Magyarországon árultak, a miniszter ezt élelmiszerhamisításnak nevezte.Cáfolva azokat, akik szerint nem valós problémával foglalkozik a kormány, elmondta, hogy az Európai Bizottság elnöke évadnyitó beszédében is kitért a kérdésre és a kérdést felvető tagállamoknak adott igazat. Az Európai Bizottság egymillió eurót különít el az élelmiszervizsgálatra és hajlandó a jogi környezet megváltoztatására is - tette hozzá.Schmuck Erzsébet (LMP) azon aggodalmának adott hangot, hogy a paksi bővítés inkább szolgálja az orosz gazdaság érdekeit, mint a magyarét. Kijelentette: A beruházáson 3-4 ezer ember dolgozik majd, főleg vendégmunkások.Kifogásolta, hogy a kormánynak nincs beleszólása abba: mely vállalatok kapcsolódjanak be a munkába. A magyar gazdaság oroszok általi újragyarmatosításának nevezte a beruházást.Aszódi Attila, az atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár közölte, mindössze néhány szereplő van a világon, amely végig tud vinni egy ilyen projektet, így az építéshez szükség van külföldi vállalatokra. Ezért felel a fővállalkozó a teljes projekt megvalósításáért.Hazai vállalatok 40 százalékban kapcsolódhatnak be a munkába - folytatta -, a becslések szerint a beruházáson dolgozó nyolcezer ember pedig a mintegy hétszeres multiplikátor-hatáson keresztül több tízezer embernek ad majd munkát.További gazdaságélénkítő hatásként mutatott rá arra, hogy olcsó energia áll majd rendelkezésre. A beruházás megtérülő lesz, profitot fog termelni az összes magyar állampolgár számára - zárta szavait.Kunhalmi Ágnes (MSZP) azt mondta, hogy a Fidesz 2012-ben olyan alaptantervet írt, amelyek a tanárokat "alattvalókká" fokozta le. Ez az alaptanterv megtanulhatatlan és megtaníthatatlan mennyiségű tananyagot tartalmaz - fogalmazott.A kabinet most egy új tantervvel tovább szeretne centralizálni - tette hozzá a képviselő, aki azt akarta tudni, hogy kik és mire költenek 2,4 milliárd forintot egy alaptanterv megírása során.Bekerülnek-e az alaptantervbe az MTA kutatásainak eredményei, annak elkészítését milyen szakmai vagy társadalmi vita előzte meg a tervezést.A válaszadó Rétvári Bence, az Emmi államtitkára azt felelte, hogy a tervezésnél abból kell kiindulni, hogy a jelen iskolásainak kétharmada olyan munkahelyeken fognak dolgozni, amelyek ma még nem léteznek.Éppen ezért az előkészítés egy rendkívül széles körű konzultáción alapul - jelentette ki. Az alaptantervnek versenyképes tudást kell adnia, értékteremtőnek kell lennie és reagálnia kell a XXI. század követelményeire - emelte ki.A változásokra áttérve azt mondta, hogy az elmélet, a gyakorlat és az alkalmazás egymáshoz való viszonya és aránya is meg fog változni.