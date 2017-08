Soros kezében a katolikus egyház is?

Forrás: hvg.hu/Sztárklikk

Veres ostrozota a híveket, amiért Európában meggyengült a kereszténység, de a koránynak is odavágott egyet, "egy fondorlatosan megfogalmazott, a jószándék köntösébe bújtatott törvény által, amely figyelmen kívül hagyja a krisztusi értékrendet, észrevétlenül is belopódzik a keresztény értékekre építkező társadalom önfeladásának mételye!Láthattuk ezt legutóbb például a lombikbébiprogram támogatásának növelésével kapcsolatos rendelkezésben..." Arra utalt a püspök, hogy a lombikbébi programban több embriót hoznak létre, mint amennyit végül beültetnek, a többieket pedig elpusztítják, ami elfogadhatatlan kell legyen egy kereszténynek.De nem számolt be Veres másik gondolatáról sem az MTI, "ne adjuk fel, és tegyük mindennapi kötelességünket azzal a bizonyossággal, hogy valójában a nemhívők által is elfogadott, ún. Alapvető Emberi Jogok Isten törvényeinek nem vallásos megfogalmazásai.Vagyis, akik ezek érvényesüléséért küzdenek, végső soron ugyanazért fáradoznak, mint mi keresztények". (Veres beszédét a Magyar Kurir hozta le teljes egészében.) Ez a beszéd azon része, amely a keresztények kapcsolódási pontjait mutatja be.Az alapvető emberi jogok pedig kényes terep, olyan szervezetek foglalkoznak a lehető legteljesebb magyarországi érvényesülésükkel, mint a sorosista TASZ.