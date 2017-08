Soros ördögi erői újra lecsaptak a 3-as metróra

Forrás: hvg.hu

"Sajnos egy panda megint kiszállított ajtóhiba miatt (...)" írta a Facebookon a Metróért Egyesület hétfő délután 4 órakor. A hvg.hu ezután felhívta Bolla Tibort, a BKV vezérigazgatóját és megkérdezték, hogy alá tudja-e támasztani az esetet. A vezérigazgató elismerte, hogy valóban kiállítottak egy új metrót a forgalomból, mert nem záródott az ajtaja.Bolla Tibor azonban hangsúlyozta, hogy ugyanazzal a metróval volt gond, mint múlt hét csütörtökön, amikor ajtóhiba miatt ugyancsak kiállítottak egy szerelvényt. Egyébként múlt szerdán is kiállt a forgalomból ajtóhiba miatt egy új orosz metró.A BKV vezérigazgatója hozzátette, hogy - akárcsak az ominózus fakockás esetben - az ajtó most sem meghibásodott, hanem elakadt egy szerkezetben, egy oda nem illő tárgyban, ami nem tudni, hogy direkt, vagy véletlenül került oda. Azonban ez esetben egy metróüzemből származó tárgyról van szó, tehát akár egy szerelő tehette oda, ezt majd a rendőrségi vizsgálat kideríti - mondta Bolla.A vezérigazgató kérdésünkre megerősítette, hogy a fakocka ügyében is folyik a nyomozás, ismeretlen tettes ellen. Egyre izgalmasabb fordulatokat vesz a 3-as metró ajtajának ügye, Tarlós István korábbi sajtótájékoztatóján már "az ördögi erők játékának" nevezte azt, ami a 3-as metróval történik.