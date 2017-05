Soros-ügynököket pénzelt Schmidt Mária

Forrás: hirtv.hu

A Terror Háza Múzeumot is üzemeltető Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKETTK) közzétette szerződései listáját, amelyből kiderült, több olyan partnerrel is szerződést kötöttek, amelyet a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok vagy a Norvég Alap is támogatott.A listából kiderül, hogy a KKETTK több mint 24 millió forint értékben kötött szerződést az X Kommunikációs Központtal (XKK) - ez a szervezet nemrég a "Soros-hálózatot" felsoroló cikkekben szerepelt, és ha valóban életbe lép a civil szervezetekről szóló törvény, jó eséllyel ők is a "külföldi ügynökszervezetek" listájára kerülnek.Más, a kormány retorikája szerint Soros-ügynöknek minősíthető szervezetek is voltak az emlékév kedvezményezettjei között is. Köztük volt a Demokratikus Átalakulásért Intézet, amely oldalán hirdeti, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok is támogatja. A nemzetközi szervezet most egy 1956-os konferenciasorozatra kapott 2 millió forintos támogatást.A KKETTK 1 millió forintos szerződést kötött a nagykunsági zöldszervezettel, a Beklen Alapítvánnyal is. A szervezet egyik fő támogatója a Norvég Alap és az Ökotárs Alapítvány. A Norvég Alapot elsősorban Lázár János különböző bűncselekmények elkövetésével és a magyar belpolitika befolyásolásával vádolta. A vádakból semmi sem bizonyosodott be.Szintén a Norvég Alap egyik támogatottja a Nem Adom Fel Alapítvány, amely Schmidt Máriaéktól egy a fogyatékkal élők 1956-os forradalomban játszott szerepéről szóló projektre kapott 4 millió forintos támogatást.Tavaly tíz hónapon át tartott vizuális kommunikációs képzést női érdekérvényesítő szervezetek számára a Palantír Film Alapítvány a Norvég Alap támogatásával, korábban pedig a Nyílt Társadalom Alapítványokkal együtt vett részt az úgynevezett Open Space rendezvényen. A Palantír néhány hónappal később az 1956-os emlékév egyik programjára 4 millió forintot kapott.