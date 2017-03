Sorozatos botrányok kísérik a Momentum országjárását

Forrás: MTI

Az M1 tudósítása szerint a győri rendezvényen Soproni Tamás, a Momentum alelnöke arról beszélt: a szolidaritást, a teljesítményelvűséget és a pozitív nemzetképet hiányolják a politikai elitből, miközben szerinte ezek kellenek ahhoz, hogy Magyarország sikeres legyen.A tiltakozók - ahogy korábban Szegeden és Komáromban - ezúttal is a vidékellenességet kérték számon a mozgalom képviselőitől - derül ki a tudósításból.Az M1 emlékeztetett, hogy Szegeden az egyik felszólaló Mécs Jánosnak, a szervezet elnökségi tagjának értékezését kérte számon, amelyben egyebek mellett úgy fogalmazott: "Istenkém, hogy rühellem a vidékieket, pedig nem kellene szegényeket, mert liberális vagyok (...) a vidékieket nem tudom megszokni". Erre a szervezők stílusparoódiaként hivatkoztak és azt hangoztatták, hogy közülük hárman is szegediek, tehát vidékiek.Mécs János írásának részletét feszítették ki egy molinóra szombat délután Komáromban is, Győrben pedig egy fideszes aktivista úgy kommentálta az írást az M1-nek, hogy az nem egyeztethető össze a liberalizmussal.