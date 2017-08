Sorozatos halálesetek az idősotthonban

Figyelem! Ma brutális meleg és UV-B sugárzás lesz!

A Meterológiai Szolgálat veszélyjelzést adott ki. A napi középhőmérséklet a legtöbb helyen 29 Celsius-fok körül vagy afelett alakul. Az előrejelzés szerint a csúcshőmérséklet 35-40 fok között várható. Késő estére 25 és 31 fok közé mérséklődik a meleg.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy pénteken is nagyon erős UV-B sugárzás várható. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. Figyeljenek a fokozott folyadékpótlásra, és ha tehetik húzódjanak hüvös helyre.Kiemelték továbbá, hogy pénteken (késő) este északnyugaton már nagyobb valószínűséggel fordulhat elő zivatar viharos...