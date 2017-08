Spéci zöld autókkal újított be a Fővárosi Vízművek

Forrás: OTS

A Nissan env-200 típusú elektromos járművek alapvetően a társaság biztonsági őrségének a szolgálatába álltak.A választás nem véletlen! A Fővárosi Vízművek egész tevékenységét áthatja a környezet, kiemelten a vízbázisok védelme iránti felelősség - írja közleményében a cég. A védőterületek megóvása az alapfeltétele, hogy a szolgáltatási területünkön élő kétmillió embert nap mint nap egészséges ivóvízzel láthassuk el.Ezért is született az a döntés, hogy az új, környezetbarát járműveket biztonsági őrségünk használja - jellemzően a vízbázisok védőterületén, a Szentendrei- és a Csepel-szigeten, ahol közlekedéskor is elsődleges szempont a környezetvédelem. Mivel az újonnan beszerzett autók meghajtása száz százalékosan elektromos, károsanyag-kibocsátásuk nulla.A beszerzéskor a másik fontos tényező a gazdaságosság volt. Ez is indokolta, hogy a biztonsági területre kerüljön az öt gépjármű közül négy, mivel itt a legnagyobb az éves futásteljesítmény, tehát így itt tudjuk a legjelentősebb üzemanyag-megtakarítást elérni.Egy autó pedig hasonló okokból a Fővárosi Vízművek közel 80 telephelye közötti belső postaforgalom lebonyolítását szolgálja majd.Tehergépkocsikra azért esett a választás, mert jól hasznosíthatóak az anyagszállítási feladatoknál, ugyanakkor újabb költségmegtakarítást eredményez az ÁFA-visszaigénylés lehetősége.