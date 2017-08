Sportolók és természetvédők csaptak össze a Hortobágyon

Forrás: szoljon.hu

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kezdeményezésére a természetvédelmi hatóság a Hortobágy-Berettyó folyó Mezőtúr belterületi, vasúti híd és közúti híd közötti szakaszát, valamint a közúti híd alatti 700 méteres szakaszát a töltés lábáig terjedő hullámtérrel együtt augusztus 15-ig átmenetileg védett természeti területté nyilvánította - írja a szoljon.hu Ezzel együtt jár, hogy az adott szakaszon közlekedő vízi járművek maximum öt kilométer/órás sebességgel haladhatnak. Mindez azt jelenti, hogy a folyó városi szakaszáról szinte teljesen kiszorulnak a vízi sportok kedvelői.Pedig az utóbbi évek során egyre pezsgőbbé vált az élet a vízparton. Sárkányhajóversenyt, jet ski bemutatókat, vízparti fiesztát szerveztek a nyári időszakban, s az ilyen rendezvények rendkívül sok látogatót vonzottak. A fejlemények nemrégiben a város képviselő-testülete elé is eljutottak.- A közelmúltban érkezett hozzánk egy kérelem, amelynek a lényege az volt, hogy a képviselő-testület egy jet ski pálya kiépítését támogassa a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán - mondta el érdeklődésünkre Herczeg Zsolt polgármester.- Ez igen nagy vitát váltott ki már korábban is egy munkamegbeszélésen. Az ülésen az a döntés született, hogy általánosságban a mezőtúri turizmust, a vízi sportokat támogatja a testület, de a jet ski pálya kijelöléséhez nem járulunk hozzá.- Természetesen sokat nyomott a latban az a hatósági döntés, amely védetté nyilvánította a területet. A témát három bizottság tárgyalta és mindenki azt a véleményt fogalmazta meg, hogy Mezőtúr közigazgatási területén ne járuljunk hozzá a pálya kijelöléséhez.- Ezt a testületi ülésen annyiban módosítottuk, hogy kizárólag a Hortobágy-Berettyó-főcsatornára korlátozza a képviselő-testület a nemleges döntését. Amennyiben arra alkalmas, más helyszínt találnak a jetskizők, természetesen újra tárgyalunk.Fontos ugyanakkor, hogy a döntés nem érinti a meghirdetett nyári városi rendezvényeket. Az utóbbi időben ugyanis több ezzel ellentétes hír is szárnyra kapott.