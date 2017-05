Stadionország újabb büszkesége: nincs rá pénz, ezért bezár a Planetárium

Forrás: 444.hu

"Milliárdos beruházásra van szükség, a technikai fejlesztést is beleszámítva. De az igazán sürgető feladat az épület felújítása, a kupolán kívül gyakorlatilag mindenhol vissza kell bontani a tetőt és egy teljesen más konstrukcióval újjáépítenünk" tette hozzá az előadó.Lőrincz elmondta, hogy az épület leromlott állapota mellett komoly gond, hogy technikailag is 3-4 generációval vannak lemaradva, máshol már nagy teljesítményű videoprojektorokkal az egész kupolát három dimenzióban vetítik be.Lőrincz elmondta, hogy néhány hete minisztériumi megbízottak látogattak a Planetáriumba, hogy felmérjék az állapotát, de egyetértettek már akkor abban Planetáriumot meg kell menteni. A támogatásról szóló döntést a legjobb esetben is csak az Országgyűlés őszi ülésszakában hozhatják meg, amit külön nehezít, hogy az épület az állam, a fővárosi és a X. kerületi önkormányzat osztatlan közös tulajdonát képező Népligetben áll - írja a 444.hu .