Stohl Andrásnak is van véleménye, tüntetni fog a kormány ellen

Forrás: 168 Óra / 24.hu

Stohl az interjúban egyebek mellett arról beszélt: sokáig úgy gondolta, egy színésznek nem szabad a politikai nézeteit nyilvánosan felvállalnia. Úgy fogalmazott:"Sokáig azt mondtam, hogy nem szabad odaállni. De külön kell választani, mert te azoknak az embereknek is játszol, akik jobboldali érzelműek, vagy azoknak az embereknek is játszol, akik baloldali érzelműek. És az nem jó, ha az egyik fél téged azért utál, mert ilyen vagy olyan vagy. Elvileg ennek egy olyan szakmának kéne lennie, ami középen áll, ami mindenkit kiszolgál. Ez olyan, mintha egy pincér azt mondaná neked, hogy nem adok ezt vagy azt, mert te ehhez az oldalhoz tartozol. De mint magánember lehet véleményem, és már ott tartok én is, hogy mint magánember nem szeretnék csöndben maradni. Tehát ha olyan van, amivel nem értek egyet, akkor én is ki fogok menni az utcára."Mint mondta, csak azért nem ment ki az utóbbi hetekben a demonstrációkra, mert nem volt Magyarországon, de egyébként kiment volna. "Nekem könnyű, mert minden este játszom. Nekem az az egy megóvásom van, hogy én azért nem voltam ott akármelyik oldalnál, merthogy játszottam, és tettem a dolgomat. De ez még nem mentesít az alól, hogy én is gondoljak valamit" - fogalmazott.