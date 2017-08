Súlyos a baj a Postánál

Forrás: Napi.hu / Hír TV

A Posta nemrég azt mondta, hogy 150 embert azonnal fel tudnának venni, Pfeifer szerint azonban csak gépkocsivezetőből, vagy kézbesítőből is szükség lehet ilyen létszámbővítésre. A cég folyamatosan toboroz, például 20 ezer forintot kap az a kolléga, aki új embert visz a céghez.A Posta szórólapokon hirdeti, hogy 210 ezer forintot is meg lehet keresni a cégnél, ez ugyanakkor a pótlékokkal, ösztönzőkkel, költségtérítésekkel és cafeteriával együtt értendő. A jelentkezőknél az veri ki a biztosítékot, hogy ők azt hiszik ennyi az alapbér, a meglévő dolgozóknál pedig az, hogy sokan nem keresnek ennyit - mondta az alelnök.A gond az, hogy bár korrekt béremelést kaptak a postai dolgozók, ezt más ágazatokban is megkapták, így a Posta nem lett vonzóbb más munkahelyekhez viszonyítva. A fluktuáció nagy, sokan elmennek bevásárlóközpontokba dolgozni, targoncázni, vagy külföldön keresnek munkát.