Súlyos bírságot kapnak a családok, ha nem nyilatkoznak

A családi adókedvezményt a gyermek 20 éves koráig lehet igénybe venni, de csak abban az esetben, ha közoktatásban tanul a fiatal. Az év elején nyilatkozatot kellett tenni, hogy a munkavállaló családi adókedvezményt vesz igénybe a gyermeke után - írja a Pénzcentrum Ezt módosítani kell abban az esetben, ha leérettségizett a gyerek, és nem tanul tovább közoktatási intézményben, mert utána már nem jár neki sem a családi pótlék, és a családi adókedvezmény sem. Erről pedig nyilatkozni kell a munkáltató felé. Akinél ez elmarad, és jogalap nélkül továbbra is felveszi, annak az év végén vissza kell fizetnie a kedvezményt összegét, ráadásul még 12 százalék büntető kamatot is rászámolnak.Ha kétgyermekes családot nézünk, és elmarad az említett módosító nyilatkozat, akkor havonta 15 ezer forintot vesznek fel jogtalanul, ami év végén adóhátralékként jelenik majd meg. Háromgyerekes családnál ez az összeg még nagyobb, mivel ők gyermekenként nem 15, hanem 33 ezer forint adókedvezményre jogosultak.A családi pótlék 2017-ben egy gyermek esetén 12 200 forint, kettőnél 13 300, háromnál vagy többnél 16 ezer forint gyermekenként. Ez a juttatás nem csak addig jár a családnak, amíg gyermeke el nem éri a felnőttkort, hanem egészen 20 éves koráig, ha továbbra is nappali tagozatos diák marad közoktatási intézményben. Ha egyetemre, főiskolára megy, vagy nem tanul tovább akkor viszont elesik a család a pótléktól, csakúgy, mint a már említett adókedvezménytől.Ha két-, vagy háromgyermekes családnál a legidősebb után már nem kapnak a szülők családi pótlékot, akkor a két gyermekes családnál már csak 1 számít eltartottnak, a háromgyerekeseknél pedig 2. A támogatást viszont úgy alakították, hogy ugyan nem jár a 20 év feletti után családi pótlék, de ettől ugyanúgy két, illetve három gyerekesnek számít a család.Tehát ha már csak egy kiskorú gyermek marad a családban, utána továbbra is 13300 forintot, ha két kiskorú marad a három gyerekes családban, utánuk továbbra is gyermekenként 16000 forintot kapnak a szülők. Ezzel a kedvezménnyel viszont csak a nappali tagozaton, közoktatásban diákoskodó 20 év feletti családja élhet.