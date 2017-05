Sürgősségi ellátás Orbanisztánban!

Szerző: Lang Alex

Reggel az asszony hathatós rábeszélése és a valós fájdalom miatt főleg, az interneten kórház keresőbe fogtam és végül megtaláltam az ÁNTSZ és a TEK valami közös letölthető nyomtatványán, hogy hová tartozom.Irány a Merényi...Odaértem és potom 400 forintért/óra parkolhattam is, és 08.15 kor már meg is kocogtattam a betegfelvételi ablakot!Igazolványaim be, várakozás...várakozás...Igaz, voltak ott ránézésre rosszabb bőrben lévő betegek nálam, ezért megértéssel várakoztam. Maga a kórház még mindig a korai szocreál stílust képviseli, már ami a bútorzatot, festést, illetve csempézést illeti, és az orvosok, nővérek felszerelése is abból a korból maradhatott vissza. Mivel időm volt, ezért volt alkalmam bekapcsolódni a páciensek közötti játékba. Ez egy ismert játék, ezért mindenki, ha nem is örömmel, de játszotta!A játék lényege, hogy több játékos van, mint szék, és aki nem tud leülni, az áll, amikor felszabadul egy hely, akkor a leggyorsabb leül!Persze elképzeltem, hogy Orbán nertárs, akinek már megvalósultak az álmai, mert ő ugye, mert nagyot álmodni és van nekije saját kisvasútja, stadionkája, meg épülő űrközpontja, meg üveghídja, bekerülne ide.Monggyuk nem a lábát törné foci közben, csak felséges kezére csapná rá az ajtót a neje, az okot most ne boncoljuk, mert hát mindenkit érhet baleset, még a fényességes arcút is!Szóval elképzeltem, hogy mindenki Viktorja ott üldögél mellettem és cirka 2 óra alatt jutna be az orvoshoz, mint én, egyszerű földi halandó!Meddig bírná kacsójában a fájdalommal és önnön fontosságának tudatától megszédülve!Mikor éljük meg, mi magyarok, választók és nem választók, hogy a stadionokra, kisvasútra, EU ellenes hadjáratra, nekünk címzett (kidobott) levelekre költött pénzünkből inkább az egészségügyet fejlesztenék?Mert nagyon kezd tele lenni a hócipőm azzal, hogy a mi adóforintjainkból még a CÖF elnevezésű Fideszes hitgyülekezetnek is jut, szemben például az egészségügyben dolgozók bérrendezésére....és ahogy üldögéltem ott, eszembe jutott Cromwell, meg a futball megszületésének egyik legendája, már ahogy a katonák a levágott fejekkel fociztak, de a politikus nevekkel ellátott villanyoszlopok is kezdett opcióvá érlelődni bennem.A történet vége egyébként az, hogy 4 és fél óra alatt, meg lettem vizsgálva! Orvosnál töltött idő 6 perc, röntgenben töltött idő 7 perc! (sürgősségi ellátás) Ezért a 13 percért vártam 257 percet!Ami nagyon érdekes még a számomra, az ambuláns lapon érkeztem 09.55-kor távoztam 10.10-kor!