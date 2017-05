Szado-mazo közösséget emlegetett a CEU kapcsán a KDNP

Forrás: MTI

Nők 40, családi adókedvezmény, gyed extra, otthonteremtési kedvezmények - sorolta az intézkedéseket, hozzátéve: az ellenzék mindezt eltörölné. Arról is beszélt, hogy vannak sajnos olyan szervezetek, amelyek máshogy képzelik el a nők szerepét, pedig "az abortuszpártiak is abortusztúlélők", és a genderelmélet terjesztői is férfi és nő kapcsolatából születtek.Megjegyezte továbbá: a CEU-n olyan "érdekes diplomamunkákra" lelhet az ember, mint például a budapesti szado-mazo közösségről szóló tanulmány vagy amelyiknek címe: "Fiatal feminista férfiak tapasztalatai Izlandon".Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára úgy reagált: a magyar kormány válasza a demográfiai krízisre a családok megerősítése, nem pedig az illegális migráció. Tavaly nőtt a születések és a házasságkötések száma, a válásoké és az abortuszoké pedig csökkent - sorolta a pozitív fejleményeket, hangsúlyozva: tervezhető, kiszámítható jövőt kínálnak a családoknak.