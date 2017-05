Szakértő: Orbán felesége gyűlöli, hogy first lady

Hozzászóló:

Görög Ibolya:

H:

G. I.:

H:

G. I.:

H:

G. I.:

H:

G. I.:

H:



G. I.:

H:

G. I.:

H:

G. I.:

Szerző: Jász Zoltán

Az újságíró a fotó elemzéséhez az ismert protokoll szakembert, Görög Ibolyát hívta segítségül. Görög Ibolyáról azt kell tudni, hogy hosszú évekig a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályának osztályvezetője volt, munkásságáért a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki.A szakma legkiválóbb szakértője, hét miniszterelnököt is "szolgált". Karrierje során rengeteg állam- és kormányfő, miniszter, nagykövet, diplomata látogatásánál működött közre, emellett irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit.Szóval, a fénykép alatt a kommentekben elkezdődött a beszélgetés, ahol igencsak izgalmas dolgok derültek ki. A diskurzus úgy zajlott, hogy az újságíró ismerősei megjegyzéseket, kérdéseket fűztek a Pekingben készült képhez, Görög Ibolya ezekre reagált. Szeretnénk most ízelítőt adni a mindenki számára nyilvános felületen zajló beszélgetésből:- Teljes igénytelenség jellemzi az egész családot.- Azt hiszem, hogy Anikó annyira gyűlöli a jelenlegi helyzetét, hogy magasról tesz mindenre, ami jelezné, hogy ő a magyar miniszterelnök felesége.- Azért van választási lehetősége... Nem kell vele tartania.- Nem is szokott. Csak nagyon-nagyon ritka, protokoll meghívások esetén. Akkor viszont muszáj.- Ő választotta. Ha gyűlöli,miért nem lép ki belőle? Ja,a zsozsó!!!- (...) volt, hogy ki akart lépni, a kormányőrök a repülőgépről szedték le.- Kedves Ibolya! Mint protokoll szakértőnek, mi a véleménye a minden alkalommal zsebre dugott kézről? Mindig meg akartam kérdezni egy szakembert, most örülök, hogy ön itt van.- Hihetetlen, de a gátlásosság jele. Képtelen emberként viselkedni, beszélgetni. Az ő terepe az uralkodó hatalom. Ja, és a szotyi.A zsebre dugott kéz fóbia. Képtelen emberi beszélgetést folytatni. Elfojtottság, frusztráció.- Tényleg a kormányőrök szedték le egy gépről?!- Elvben pletyka... De olyan mesélte, akinek hiszek. Régebben volt.- Mennyibe kerül egy tök drága női fodrász? Az ország mit tudom én, ötödik leggazdagabb embere feleségének nincs rá keret?- Igénye nincs rá.- Akkor WC-pucolónak menjen, ne miniszterelnöknénak...- Nem ment. Lett. De szerintem, ahogy fent írtam, gyűlöli.- Ki a protokolltanáruk? Mészáros? Rezsiszilárd?- Nincsen nekik...