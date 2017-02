Szárnyal a Népszava, mélyrepülésben a Nemzeti Sport

Forrás: mfor.hu

A hírportál értékelése szerint 2016 utolsó negyedévének egyértelmű és kiemelkedő nyertese lett a Népszava. Miután októberben furcsa körülmények között megszüntették a Népszabadságot, arra lehetett számítani, hogy az olvasók közül sokan pártolhatnak majd át a Népszavához. Ez az adatok alapján meg is történt.A negyedik negyedévben átlagosan 15 677 példányt adtak el a napilapból, ami előző negyedévhez képest 51,9 (!) százalékos megugrást jelent, 2015 azonos időszakához mérten pedig 37,3 százalékos a növekedés. Persze részben annak is köszönhetőek a szignifikáns változások, hogy eleve alacsony, 10 321 darabos bázisról indult a sztori a harmadik negyedévben. Így a lapot már annyian olvasták tavaly év végén, mint 2012 végén, 2013 elején.Maradva a napilapoknál, úgy tűnik, mintha Simicska lapja, a Magyar Nemzet is kezdene magára találni, hiszen három hónap alatt 3,3 százalékos növekedést könyvelhet el, 16 850 darab kelt el a lapból átlagosan. Hasonlóra 2013 harmadik negyedéve óta nem volt példa. Előző évhez képest így szelídült a veszteség is, 25,7 százalékos az elmaradás.A napilapok közül külön érdemes szót ejteni még Orbán Viktor kedvenc lapjáról, a Nemzeti Sportról is. A lap ugyanis 2016 harmadik negyedévében rekordmértékű zuhanást volt kénytelen elkönyvelni, amit az utolsó negyedév csak méginkább fokozott. Három hónap alatt ugyanis 8,4 százalékkal 37 091 darabra csökkent az átlagos értékesítés, aminél nagyobbra 5 éve biztosan nem volt példa. Így éves bázison 15,3 százalékra fokozódott az elmaradás mértéke.