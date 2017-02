Századvég: a többség nem bízik a parlamentben

Civil szféra

Oktatás, egyház

Rendvédelem, bíróságok, országgyűlés

Média

A Századvég egy korábbi közvélemény-kutatásából kiderült, hogy a Soros György által képviselt úgynevezett soft-power gyakorlata - azaz a hazai civil szervezeteken keresztül történő politikai nyomásgyakorlás - egyértelműen elutasított a magyar lakosság körében. Legfrissebb kutatásukban az intézményi bizalmikörképet vizsgálták Magyarországon. Az eredmények alapján leszögezhető, hogy a magyar lakosság többsége (56 százaléka) bízik a magyar civil szervezetekben, azonban a külföldi politikai és gazdasági erők által finanszírozott civil szervezetek megítélése jóval negatívabb, velük szemben jelentős bizalmatlanság látható.Csak a megkérdezettek 29 százaléka válaszolt úgy, hogy bízik ezekben a szervezetekben, ezzel a civil szféra ezen szelete a bizalmi lista legaljára került. A kutatás arra is rávilágít, hogy ezekben a szervezetekben egyedül a magukat baloldalinak vallók többsége bízik, a középen állók 31, a jobboldaliak mindössze 13százaléka reagált pozitívan a külföldi pénzekből finanszírozott civil szervezetek kapcsán.A kutatás tanúsága szerint pozitív a hazai oktatási intézmények megítélése, a bizalmi rangsor első helyére kerültek a felsőoktatási intézmények (83 százalékkal), de a lakosok kétharmada a közoktatási intézményekben is bízik (66 százaléka). A válaszadók hasonlóképpen ítélték meg az egyházi iskolákat is, és a többség (60 százalék) általában az egyházakkal szemben is bizalommal van.A magyar társadalom jelentős többsége (77-80 százaléka) bízik a katonaságban és a rendőrségben, és összességében az alkotmánybíróság és a bíróságok megítélése is pozitív (64, illetve 63 százalék). A magyar országgyűléssel kapcsolatban már kevésbé pozitív a kép, igaz a válaszadók egy jelentős része (45 százaléka) bízik a magyar parlamentben.A megkérdezettek többsége ugyanakkor bizalmatlan a médiával szemben általában, 42 százalék azok aránya, akik bíznak a magyar médiában.