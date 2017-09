Századvég: uniformizálódtak a nagy pártok Németországban

Szél Bernadett az LMP miniszterelnök-jelöltje

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jelentette be Szél Bernadett, hogy ő lesz az LMP miniszterelnök-jelöltje a jövő évi választásokon. A párt társelnöke elmondta, hogy az országos elnökség támogatja a miniszterelnök-jelöltségét, hogy a végleges döntést a kongresszus fogja meghozni.

Azt korábban már tudni lehetett, hogy az LMP saját jelöltekkel és listával indul a 2018-as választásokon, a miniszterelnök-jelöltjük személyéről azonban ez idáig nem nyilatkoztak. Demcsák Zsuzsa azon kérdésére, hogy mit szól a döntéshez a férje, Szél úgy válaszolt, hogy "ahogy eddig is - most is mindenben támogat, mert ő is változást és rendet...