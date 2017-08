Százezerbe is fájhat az iskolakezdés

Az biztos, hogy évről évre egyre többet költenek a családok az iskolakezdési időszakban. Egy tavaly augusztusi felmérés szerint az általános iskolás gyermekek szülei esetében nőttek meg leginkább az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások.Tavaly mintegy 73 ezer forintot költöttek, a középiskolások szüleinek kiadásai pedig 82 ezerről 90 ezer forintra nőttek 2016-ra.Nagyjából hasonló összeggel számolhatnak a szülők idén is, a végeredmény nagyban függ attól, hol és milyen minőségű eszközöket vásárolnak, és persze attól is, hogy mit vár el az iskola.Van olyan intézmény, ahol azt is előírják, hogy milyen márkájúak legyenek a tanszerek. A szülők kapnak a tanároktól egy tanszerlistát, és az is előfordul, hogy ezen még az is szerepel, pontosan milyen tolltartót vagy táskát vásároljanak a szülők.Sokat spórolhatunk viszont, ha figyeljük a különböző áruházak akciós ajánlatait.