Százmilliókat költ az Orbán-kormány luxusautókra

Forrás: Népszava

Ez derült ki legalábbis abból a válaszból, amit Bangóné Borbély Ildikó írásbeli kérdésére adott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A MSZP-s országgyűlési képviselő arra várt választ: "Összesen mennyi luxusautót tart fenn a kormány?" A tárca azt közölte erre: "A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság nem tart fenn és nem finanszíroz luxusautókat."A kormányzat tehát luxuson alulinak tartja például a Skoda zászlóhajójának számító, felső-közép kategóriás Suberb-et, amelynek a listaára, alapfelszereltségtől függően 7,8 és 13 millió forint közötti, de extrákkal akár 15-16 millióba is kerülhet. Ebből a "nem luxus" modellből egyébként 140 van csak a minisztereket, államtitkárokat, helyettes-államtitkárokat, miniszteri biztosokat és tárca nélküli minisztereket kiszolgáló állományban. Azt, hogy pontosan milyen felszereltségűek és mennyibe kerülnek ezek a típusok, nem közölte a tárca.A felső vezetőket kiszolgáló, több mint 200 kocsiból álló flottában megtalálható még - az Orbán Viktor kedvencének is számító - Volkswagen Multivan, amely bőrülés nélkül, alapáron "csak" 10,6 millió forint, de nyilván a legolcsóbban 9,2 millióért kapható Volkswagen Sharan is teljesen hétköznapi választás. S bár nem a tárca hatásköre, de azért a terrorelhárítás másként nem tudja védeni a hazát, csak Q7-es Audikkal, amelyek már 17 millióért is megvásárolhatóak.Nyilván nem luxus az sem, hogy a gyermekéhezés ellen két Audi A6-ossal száll harcba Orbán Viktor főtanácsadója. "Hegedűs Zsuzsa nagyjából tízmillió forintnyi benzint autókázott el, áldásos tevékenysége közben. További kérdésünk: hány gyerek lakott jól ezalatt?" - közölte ugyanis az MSZP, miután Bangóné Borbély Ildikó egy másik írásbeli kérdésére kiderült: "Hegedűs Zsuzsa megbízása ideje alatt 272 104 kilométert utazott a részére biztosított gépjárművekkel".Varga Mihály miniszter nevében Hornung Ágnes pénzügyekért felelős államtitkár azt közölte: a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által biztosított gépjármű 24 945 liter, míg a szervizcsere-gépjármű 5 968 liter üzemanyagot fogyasztott. Itt érdemes felidézni: a miniszterek, államtitkárok, helyettes-államtitkárok, miniszteri biztosok és tárca nélküli miniszterek 204 autójába több mint mint 95 millió forintért tankoltak csak az idén január elseje és június közepe között, szervizre pedig majd 60 millió ment el.Hornung egyébként Hegedűs Zsuzsa autói kapcsán azt is közölte: a kormányzati flottában lévő Audi "a 2006-2010-es kormányzati ciklusban került beszerzésre, a 10 éves gépjármű futott kilométereinek száma jelenleg közel 450 000, mely futásteljesítmény a gépjármű gazdaságos üzemeltethetőségének, életciklusának végét jelenti. A miniszterelnöki főtanácsadó asszony ezen kívül szervizcsere-gépjárművet használt az elmúlt időszakban, melyet a szerviz-szolgáltató a szerződésben vállaltaknak megfelelően biztosított számára".