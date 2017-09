Ez fájni fog a családoknak

Egy nemrég megjelent banki kutatás szerint 30 ezer forintba kerül a családoknak az iskolakezdés, a KSH ennek az összegnek a kétharmadát mutatta ki. Arról kevesebb szó esett viszont mostanában, hogy milyen költségekkel néznek szembe a szülők évközben, ha azt szeretnék, hogy a gyerekük sportoljon.

A legfontosabb, hogy a gyerek azt a mintát lássa otthon, hogy a család aktív életmódot folytat, a szülők és a testvérek is kirándulnak, kocognak, sportolnak. Ettől ő is motivált lesz, nem a TV előtti tespedést fogja természetesnek tartani, hanem azt, ha ő is kimegy a természetbe illetve mozog - mondta el a Pénzcentrumnak Matuso...