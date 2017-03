Szekeres Imre: Gyurcsány lehetetlent javasol

Szerző: Szekeres Imre

Ugyanis, ha külön listák vannak, nem lehetnek közös jelöltek:1) A 106 egyéni körzetből 27-ben jelöltet kell állítani a pártoknak ahhoz, hogy listájuk legyen, vagyis legalább ennyi helyen mindenkinek lesz jelöltje.2) A fennmaradó 79-ben sem lehetnek közös jelöltek, csak egyik vagy másik párt jelöltje, mert egy jelöltet csak egy jelölő szervezet támogathat.3) A kampány során is teljes zűrzavar alakul ki, van ahol egymás versenytársai lesznek a demokratikus ellenzéki pártok jelöltjei, van ahol viszont nem tudnak kampányolni, mert nincs megszemélyesíthető jelöltjük.4) Ráadásul a szavazó 79 körzetben azzal szembesül a fülkében, hogy az általa támogatott pártnak nincs egyéni jelöltje, de van listája és fogalma sem lesz arról, hogy most akkor hol a közös jelölt.5) Elvesznek azok a lehetséges szavazatok, amit a mandátumot nem szerzett jelöltek szereznének és így a listáikon is kevesebb mandátumot szereznek a demokratikus ellenzéki pártok.Vagyis nincs más hátra, mint az együttműködő pártok közös listát állítanak vagy létrehoznak egy közös választási szervezetet, amit bejegyeznek, hogy indulni tudjon a választáson.Ott tartunk, amit Botka László is mond: a siker feltétele a közös lista és akkor ennek a jelöltjei közös egyéni jelöltek lesznek.