Szél Bernadett az LMP miniszterelnök-jelöltje

Azt korábban már tudni lehetett, hogy az LMP saját jelöltekkel és listával indul a 2018-as választásokon, a miniszterelnök-jelöltjük személyéről azonban ez idáig nem nyilatkoztak. Demcsák Zsuzsa azon kérdésére, hogy mit szól a döntéshez a férje, Szél úgy válaszolt, hogy "ahogy eddig is - most is mindenben támogat, mert ő is változást és rendet szeretne."Az LMP kormányfőjelöltje szerint a 2018-as választás még nincs lefutva, ezért vitára hívja a többi párt jelöltjét. "Akár ebben a stúdióban, hozzunk ide székeket, nem füstös szobákban kell ezeket a dolgokat megbeszélni"- jelentette ki.