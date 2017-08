Szerencséje volt a terrortámadás magyar sérültjének

"Bona Zoltán, húzzál be a parlamentbe dolgozni hétfőn!"

A külügyi tárca adatai szerint mintegy 3 ezer magyar állampolgár tartózkodik Katalóniában. A támadást itthon a parlamenti pártok mindegyike elítélte, a közjogi méltóságok pedig gyásztáviratban fejezték ki együttérzésüket.Bár a barcelonai támadás után a külföldi sajtóban még péntek reggel is lehetett magyar áldozatról olvasni, a külügy ezt cáfolta. Magyar sérültje viszont volt a támadásnak."A helyi kollégáink kapcsolatba léptek vele személyesen, kórházba szállították ezt a hölgyet, és tudomásom szerint kartörést szenvedett. Konzuli segítséget nem kért a személyes kapcsolatfelvétel után sem, és néhány órás ápolást követően el tudta hagyni a kórházat" - tájékoztatott Magyar Levente parlamenti államtitkár.A Külgazdasági és Külügyminisztérium adatai szerint mintegy 3 ezer magyar él tartósan vagy átmenetileg Katalóniában, és évente ezrek töltik itt a nyaralásukat is. A tartomány székhelye, Barcelona ugyanis az egyik legkedveltebb turisztikai célpont."A magyar utazók körében Barcelona rendkívül népszerű úti célnak számít, tekintettel arra, hogy nagyon sok mindent kínál az odautazó turistának: egyrészről ott van egy nagyszerű tengerpart, a spanyol konyha szerintem sokuk kedvence, azon túlmenően pedig művészeti és történelmi emlékekkel is rendelkezik a város" - mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke.A terrortámadás helyszíne, a La Rambla nevű korzó Barcelona egyik kiemelt nevezetessége. A hosszú sétány rendszerint tömve van turistákkal és járókelőkkel. Egy ilyen gázolásos merénylet esetén pedig szinte lehetetlen elmenekülni a széles sugárútról.