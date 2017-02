Szigorodnak az otthoni fűtés szabályai

Forrás: Magyar Nemzet/napi.hu

Eszerint a következő időszakban az újonnan vásárolt egyedi gázüzemű fűtőkészülékeknek és a szilárd tüzelésű kazánoknak fokozatosan meg kell felelniük a komolyabb energiahatékonysági, károsanyag-kibocsátási elvárásoknak.Így 2017 tavaszától energiacímke kerül a szilárd tüzelésű kazánokra, és a gázkonvektorból is csak energiatakarékos, környezetkímélőbb terméket lehet majd árulni 2018 januárjától. Jövő ősztől a gázüzemű, központi fűtés céljára szolgáló berendezésekből is csak az kerülhet a boltokba, amely megfelel a szigorúbb nitrogén-oxid-kibocsátási előírásoknak. 2020-tól a szilárd tüzelésű kazánoknak, két évvel később már az ugyancsak szilárd tüzelésű kályháknak is szigorúbb előírásoknak kell megfelelniük, mint jelenleg.Szalai Gabriella, a Mehi ügyvezető igazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy az egészségesebb lakókörnyezet megteremtése jelentős nemzetgazdasági előnyökkel is jár, mivel ennek nyomán javul az lakosság egészségi állapota, csökkenthetők az egészségügyi kiadások.