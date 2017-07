Szijjártó 35 milliárdot igért a Hungaroring felújítására

Forrás: MTI / Sztárklikk

Erről Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter beszélt szombaton a mogyoródi pályán, miután találkozott Chase Careyvel, az F1 kereskedelmi jogait birtokló Formula One Group elnökével."A kormány előtt egy 35 milliárdos fejlesztési stratégia áll a Hungaroringre vonatkozóan, ennek keretében az idén 5 milliárd forintot biztosít a költségvetés a közműrendszer és a lelátók felújítására"- jelentette ki Szijjártó Péter, aki hozzátette, 2018-ban 20 milliárd forint áll majd rendelkezésre a paddock és a boxutca felújításának elkezdésére.2019-ben pedig 10 milliárd forintból befejezik ezeket a munkákat, valamint jelentősen bővítik a parkolóhelyeket a pálya környékén."Carey úr örömmel fogadta ezeket a híreket, mert ebből is látja, hogy Magyarország elkötelezett és komoly a szándéka, hogy a Magyar Nagydíj 2026 után is a versenynaptárban maradjon" - mondta a miniszter.Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a Forma-1 vezetésében pozitív változások történtek, amióta az amerikai Liberty Media a tavalyi év végén megvásárolta a kereskedelmi jogokat a brit Bernie Ecclestone-tól, ezek a változások pedig a magyar helyszínnek is jó hírekkel szolgálnak.