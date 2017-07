Szijjártó alpári stílusban reagált az osztrák kancellárnak

Botrány a Fehér Házban

Anthony Scaramucci, a Fehér Ház új kommunikációs igazgatója egy újságíróval folytatott telefonbeszélgetésben obszcén kifejezésekkel támadta munkatársait csütörtökön.

A The New Yorker című lap washingtoni tudósítójával, Ryan Lizzával telefonon folytatott beszélgetésben - amelyet internetes oldalán a hetilap csütörtökön azonnal közölt is - Anthony Scaramucci elsősorban Reince Priebus kabinetfőnököt és Steve Bannon főtanácsadót támadta. A beszélgetésre azt követően került sor, hogy a The N...