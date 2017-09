Szijjártó: ideje a legkeményebb eszközökhöz nyúlni

Toroczkai külföldi szélsőjobbos kötődése is nemzetbiztonsági ügy

Forrás: MTI-Sztárklikk

Szijjártó Péter megerősítette, az ukrán oktatási törvény módosítása miatt azt az utasítást adta a magyar diplomatáknak, hogy a nemzetközi fórumokon ne támogassanak olyan kezdeményezést, amely az ukránoknak fontos.A politikus szégyennek és gyalázatnak nevezte az ukrán oktatási törvény módosítását, különösen azután, hogy a magyar kormány támogatta Ukrajna európai törekvéseit, és sokszor kérte, ne változtassák meg a jogszabályt.Ezek után az oktatási törvény elfogadása másként nem értékelhető, mint Magyarország "hátba szúrása" - fűzte hozzá.Ebben a helyzetben Magyarország az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), az ENSZ, az EU és az Európa Tanács kisebbségi ügyekkel foglalkozó biztosaihoz fordult. A magyar kormány azt kéri, fejtsenek ki nyomást Ukrajnára.Annál is inkább, mert azok után, hogy a törvény az ötödik osztálytól elveszi az anyanyelven tanulás jogát a kisebbségi diákoktól, hazugság azt állítani, hogy Ukrajna szavatolja a nemzeti kisebbségek jogait az európai sztenderdeknek megfelelően - mondta Szijjártó Péter.A politikus a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában fontosnak nevezte az ötpárti konszenzust, vagyis az egységes fellépést az oktatási törvény ügyében.Úgy fogalmazott, olyan viszonyok alakultak ki több környező országgal, amelyek elvárhatóvá teszik a magyar diplomácia részéről a kemény hangnemet, és azt, hogy akár fájdalmas eszközöket is alkalmazzon Romániával és Horvátországgal szemben.A magyar külpolitikának az a feladata, hogy megvédje a magyar embereket, bárhol is éljenek a világon - közölte.Szijjártó Péter a hurrikán sújtotta térségben tartózkodó magyarok evakuálásáról hangsúlyozta: világossá vált, hogy a hollandok, a németek és az amerikaiak saját állampolgáraikat menekítik ki St. Martin szigetéről, ezért megállapodtak egy amerikai légitársasággal, amely Dominikáról kedden átrepül az ottrekedt Magyarokért.Időközben a kilenc magyar állampolgár közül négyen elhagyták a szigetet, így egy francia-magyar kettős állampolgársággal rendelkező öttagú család maradt St. Martinon.A magángép akkor fog berepülni, ha erre engedélyt kap a helyi hatóságoktól - mondta a politikus.