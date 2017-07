Szijjártó kirúgta a hajtépő fotóst

Forrás: Hír TV

Füttyszó hangzik, majd nem sokkal később a csíkszeredai magyar konzul sajtósának férje a hajánál fogva rántja a földre az Orbán Viktor ellen tiltakozó lövétei nőt - ez történt szombaton. A fotós korábban a konzulátusnak is dolgozott, a külügyminisztériumnak azonban ez már soknak bizonyult. A Hír TV kérdésére Szijjártó Péter azt mondta: nem kap több munkát a külügytől a férfi."Nem fogjuk a továbbiakban foglalkoztatni, ez teljesen egyértelmű. Amit az említett személy tett, az az én számomra teljes mértékben elfogadhatatlan, úgyhogy a konzulátus természetesen a jövőben nem fogja alkalmazni semmilyen munkára" - közölte Szijjártó Péter külügyminiszter.Vállalhatatlannak tartja a fotós tettét a 2006-os budapesti tüntetéseken bántalmazott Révész Máriusz is. A fideszes politikus ugyanakkor arra számít, másokkal is hasonló történhet a jövőben, ha füttyszóval vagy más módon adnak hangot nemtetszésüknek egy-egy politikai rendezvényen."Egy férfiember nem rángatja, nem pofozhat meg egy hölgyet. (...) Szerintem nagyon rossz irányba megy a magyar politika akkor, amikor ilyen divattá vált, hogy sípokkal megzavarunk bizonyos rendezvényeket. Mindkét oldalról ez a véleményem. Ráadásul az a helyzet, hogy aki ezt teszi, az mindig vállalja a kockázatot, hogy vele valami történni fog, ugyanis elmennek az emberek, utaznak több ezer kilométert, hogy Orbán Viktort, Gyurcsány Ferencet, bárkit meghallgassanak, és a sípoló ember - egyébként nem a szónokot zavarja, mert az ki van hangosítva, az nem hall semmit -, hanem a körülötte álló húsz-harminc embert" - nyilatkozta a kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos.A Fidesz frakcióvezető-helyettese sem a nő fütyülését, sem az őt lerántó férfi tettét nem tartja helyesnek. "Pontosan ugyanaz az álláspontunk, amit ugyanitt, nagyjából ugyanebbe a körben elmondhattam Ungváry Krisztián hasonló akciója kapcsán, hogy mind a provokációt, mind az erőszakot elítéljük" - mondta Gulyás Gergely.A történész tavaly október 23-án sípolta ki Orbán Viktort a budapesti Kossuth téren a forradalom 60. évfordulóján tartott állami rendezvényen. Emiatt ütötte meg ott egy férfi ököllel annyira, hogy a feje vérezni kezdett.