Szijjártó megfenyegette Ukrajnát

Vajna már Borsban is utazik

Forrás: MTI-Sztárklikk

"Garantáljuk, hogy Ukrajnának mindez fájni fog a jövőben" - fogalmazott a jogszabály aláírásával és az arra adott magyar reakcióval kapcsolatban a magyar diplomácia vezetője, aki Szingapúrban nyilatkozott, ahová az Orbán Viktor miniszterelnök vezette hivatalos delegáció tagjaként érkezett.Szijjártó Péter szavai szerint szégyen és gyalázat, hogy Ukrajna elnöke aláírta az oktatási törvényt.A jogszabály a kisebbségi nyelveken történő oktatás visszaszorítása miatt komoly tiltakozásokat váltott ki belföldön és külföldön, köztük Magyarországon is. A törvény alapján a nemzeti kisebbségeknek ötödik osztálytól felfelé, az anyanyelvi tárgyak kivételével, minden tantárgyat ukránul oktatnak majd.Porosenko elnök eddig arról beszélt, hogy Ukrajnát közelebb akarja vinni Európához, a mostani döntésével azonban "jó messzire távolodott Európától, éppen az ellentétes irányba tett egy hatalmas lépést" - mondta Szijjártó Péter.Petro Porosenko eddig európai Ukrajnáról beszélt - folytatta -, de "ezt gyakorlatilag innentől kezdve el is felejtheti", tekintettel arra, hogy Magyarország minden létező fórumon, minden nemzetközi szervezetben, elsősorban az EU-ban, blokkolni fog minden olyan kezdeményezést, amely Ukrajnának kedvező lenne.Most, hogy az EU-Ukrajna közötti társulási megállapodás, valamint az ukránok vízummentessége életbe lépett, az ukránok "azt az álmot dédelgetik", hogy a keleti partnerség jegyében még tovább lépnek az európai integráció felé vezető úton. "Na, ezt most pont elfelejthetik" - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter.Szijjártó Péter hozzátette: az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának jelenleg zajló ülésén Magyarország meg fog vétózni minden olyan EU-s felszólalást vagy álláspontot, amely nem ítéli el Ukrajnát kellő erélyességgel és kellő határozottsággal.