Szijjártó: megtiszteltetés, hogy rólunk vitatkoznak

Szijjártó Péter hétfői sajtótájékoztatóján kérdésre elmondta, "megtiszteltetés", ha Európa legerősebb országának választási kampányában a két legesélyesebb jelölt vitáján a legfontosabb kérdés Magyarország.Végre Németországban is észrevették azokat az erőfeszítéseket, amelyeket Magyarország tett és tesz, hogy megfeleljen az európai kötelezettségeinek, hogy megvédje az országot és Európát - fogalmazott.Hozzátette, a jövőben is előjön majd Magyarország a vitákban, mert megfelel a kötelezettségeinek.A külügyminiszter felidézte: 2015-ben, a válság csúcspontján Orbán Viktor miniszterelnök utasította a minisztereket, hogy a schengeni jogszabályokat minden körülmények között be kell tartani, és a schengeni szabályoknak megfelelően Magyarországot senki nem hagyhatja el nyugati irányba érvényes úti okmányok nélkül.Világos volt, hogy ez alól egy kivétel van, ha a német vagy az osztrák kancellár ezzel ellentétes álláspontra helyezkedik, és hogy ez miért történt, az az ő belügyük - mutatott rá.Szijjártó Péter kijelentette: egy vonatjegy nem írhat felül egy európai jogszabályt. Magyarország továbbá az európai jogszabályokban és a nemzetközi előírásokban foglaltaknak megfelelően mindig biztosított ellátást az illegális bevándorlóknak, de csak ha ők a számukra jogszabályilag kijelölt állomásokra mentek - mondta.