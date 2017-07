Szijjártó nem viccel, a liberális gőgösséget elutasítja

Már a mentőcsónak is léket kapott Orbán alatt

Elutasítjuk "ezt a liberális gőgösséget" - közölte.Szijjártó Péter közleményében arra reagált, hogy az osztrák szociáldemokrata kancellár az Österreich című politikai és közéleti osztrák lap vasárnapi kiadásában megjelent interjújában megismételte: támogatja a pénzügyi nyomásgyakorlást Magyarország és Lengyelország ellen.Christian Kern azt mondta, "Európa értékközösség is, ezért nem elfogadható, hogy ezek az országok lépésről lépésre felszámolják a demokráciát és a hatalmi ágak szétválasztását, valamint korlátozzák a sajtószabadságot".Az osztrák kancellár szerint le kell vonni a következtetéseket. Kérdésre válaszolva kijelentette, hogy minderről a következő uniós költségvetési tárgyaláson feltétlenül szót kell ejteni.A külgazdasági és külügyminiszter reagálásban hangsúlyozta, az Európai Unió valóban értékközösség, és a magyarok értéknek tartják a biztonságukat, a határvédelmet, "sőt azt is, hogy Ausztriát is mi védjük az illegális bevándorlással szemben".Magyarország azonban nem tartja a közös értékek részének, hogy valaki beleszól egy másik ország belügyeibe, és meg akarja mondani, hogy a magyaroknak kikkel kell együtt élniük, "ezt a liberális gőgösséget elutasítjuk" - tette hozzá.Szijjártó Péter azt írta: a kötelező kvóta egész Európában kudarcot vallott, Magyarország tehát nem kritikát, hanem elismerést érdemelne, mert "ellentétben a képmutatókkal" mindig őszintén, világosan és egyértelműen elmondta, hogy elutasítja az illegális bevándorlók betelepítését.Úgy fogalmazott: "az osztrák kancellár a bevándorlók betelepítésén, a Soros-terv végrehajtásán dolgozik", Magyarország ezzel szemben mindig meg fogja védeni magát.