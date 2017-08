Szijjártó Péter történelmi bejelentést tett vasárnap

Az, hogy Magyarország sportnagyhatalom, az az idei nyár után többé nem lehet kérdéses

Forrás: MTI

A miniszter a kamion Eb magyarországi állomásának vasárnapi versenynapján azt mondta az MTI-nek, hogy a járműipari beruházások ösztönzésénél a következő években jóval erőteljesebben fogják figyelembe venni tehergépjármű ipar fejlesztéseivel kapcsolatos kérdéseket.. A vizes világbajnokság mellett Forma-1-et, Győrben Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) rendeztünk, most itt a kamion Eb mezőnye, a jövő héten pedig cselgáncs-vb lesz Budapesten" - mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: a Hungaroringen ezen a hétvégén zajló esemény azért is fontos, mert az autóipar nem csak a személygépjárművek gyártásáról szól, a tehergépkocsik ágazata pedig a gépjármű ipar modernizálásának szempontjából az élen jár."Könnyen lehet, hogy az elektromobilitás fejlesztései hamarabb jelennek majd meg a kamionokban, mint a személyautókban. Ezért is itt az ideje, hogy a magyar gazdaság gerincoszlopát adó autóiparon belül ugyanúgy koncentráljunk a tehergépjármű iparra is" - jelentette ki a miniszter. Szijjártó szerint a Magyarországon már most is jelenlévő járműipari vállalatokat meg kell győzni arról, hogy a tehergépjármű gyártás területén is jobban számítsanak az országra.