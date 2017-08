Szijjártó teljesen begőzölt! Megszakítjuk a nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatot Hollandiával

Láthatóan Szijjártó is idegrendszeri problémákkal küzd

Az üzengetés már csütörtökön elkezdődött A barcelonai terroristákhoz hasonlóan kreál ellenségképet a magyar kormány - erről beszélt a távozó budapesti holland nagykövet, a 168 Órának adott interjújában. Gajus Scheltema úgy fogalmazott: a spanyolországi merénylők is a globalizáció vesztesei, ezért a szélsőségesség, illetve a fanatikus vallásosság felé fordultak, mert ez ad nekik biztonságérzetet.A távozó diplomata a Magyarországnak jutó uniós támogatásokra utalva arról is beszélt, hogy a holland adófizetők nem pénzelhetik a korrupciót, és nem tarthatnak el egy korrupt rendszert.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert láthatóan megviselték a nagykövet szavai és nem tudta türtőztetni magát. Talán még sosem láttuk ennyire idegesnek."Azért ez egy olyan vád, amelyet még a legdurvább vitákat hozó 2015-ös esztendőben sem engedett meg magának szinte senki. Úgyhogy nagyon helyes, hogy a holland nagykövet hazamegy, nagyon örülünk neki. Reméljük, hogy minél előbb haza is megy. És azért azt szeretném jelezni, hogy mindaddig, amíg nem megy haza, a külügyminisztériumban már nem szívesen látott vendég" - közölte a miniszter.Egy nap elteltével Szijjártó úgy döntött, hogy határozatlan időre megszakítottuk a nagyköveti szintű kapcsolatot Hollandiával.