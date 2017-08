Szijjártó, végre csinálhatnál valamit!

Most viszont itt lenne a lehetőség, hogy tényleg csináljon valamit. Nyilván Önök is olvasták már, hogy hetek óta fekszik kómában egy fiatal magyar lány a burgaszi kórházban. A szülei képtelenek elérni, hogy hazahozhassák balesetet szenvedett gyermeküket, mert a kórházban szóba se állnak velük. Pontosabban annyit már közöltek, hogy hatmillió lesz az eddigi számla...A külügy meg csak mellébeszél. Olyanokat mondanak, hogy segítenek a szülőknek a tolmácsolásban, meg a kórházzal való kapcsolatfelvételben... Tosszátok meg, ez mi? Ne a tolmácsolásban segédkezzetek, hanem vegyétek át az ügyet a szerencsétlen családtól, és tudjátok meg, hogy a lány szállítható-e, vagy sem. Mit ér egy olyan ország diplomáciája, ahol még ezt sem képesek elintézni? Hol van most Szijjártó, miért nem áll ki a sajtó elé, és mondja azt, hogy rápirítottunk a bolgárokra, és holnapra megmondjuk, hogy szállítható-e a lány, vagy sem? S ha igen, akkor már hozzuk is Szegedre, ahol egyébként már várnák a beteget.Burkus Vanessa képe amúgy megtalálható sokhelyütt az interneten. Általában mosolyog... Ahogyan e sorok pötyögése közben én is. A különbség annyi, hogy az én mosolyom inkább dühös grimasz, amit a külügyéreink nemtörődöm tehetetlensége váltott ki...