Szijjártónak savanyú a szőlő

Szerző: Herczeg Ármin

Szijjártó Péter ezek szerint nem tudja, hogy Amerika első emberével csak a legritkább esetben találkoznak azért más miniszterelnökök, hogy a kétoldalú kérdéseket átbeszéljék. Különösen igaz ez az olyan kicsi, és világpolitikailag jelentéktelen országokra, amilyen a miénk. (Persze tudom, hogy merjünk nagyot álmodni, és azt is, hogy remekül meg tudunk rendezni bármilyen világversenyt, de ettől még kicsik vagyunk.Valószínűleg akkor érdekeltük utoljára igazán Amerikát, amikor a légterünket át kellett engednünk nekik, hogy bombázó repülőik kerülő nélkül eljuthassanak Jugoszlávia fölé.)Arról nem is beszélve, hogy Donald Trump megválasztása után mennyire fontos lett volna Orbánnak egy személyes találkozó. Ezt igazolja az is, hogy már a telefonbeszélgetésüket is hatalmas sikerként tálalta a magyar sajtó. Csakhogy Amerikában a demokráciákat szeretik. A formálódó diktatúrákat nem annyira. Így azután egyre csak tolódott, és tolódott a remélt Trump-Orbán találkozó, ami azután el is maradt. (Legyünk igazságosak: nemcsak emiatt.)Mit mond ilyenkor egy jó külügyminiszter? Semmit. Szépen, csendben hallgat, hátha a sajtó is elfeledkezik arról, hogy ez (sem) jött össze. De mit tesz egy kivagyi, nagyképű külügyminiszter: szétordítja az országban, hogy nincs miért találkoznia nagyfőnöknek a még nagyobb főnökkel. Meg minek is, hiszen Putyinnal nemrég dumcsiztak, sőt már a következő szeánsz ideje is megvan. Persze akárhogy is magyarázkodik, a többség azért tudja, hogy savanyú a szőlő.