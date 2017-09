Színt vallottak az ellenzéki pártok

Forrás: atv.hu / Sztárklikk

Mi a párt hivatalos álláspontja a déli határkerítésről?Kormányra kerülve mit tennének a kerítéssel?Mi a párt álláspontja a menedékkérők kezeléséről?Támogatják vagy elutasítják a kötelező betelepítési kvótát?A hét ellenzéki párt közül a kerítést megépítése óta egyedül a Jobbik támogatta következetesen - igaz, ezt a jobboldali ellenzéki párt összekötötte a letelepedési kötvények megszüntetésével, hogy "a szegény mellett gazdag migránsok se jöhessenek az országba", míg az Együtt az a párt, amely 2015-ben is ellenezte és ma is ellenzi a határzárat.A Hetek számára elküldött válaszaikból kiderült, hogy a Jobbik mellett ma már az MSZP, a DK, az LMP és a Momentum is támogatja a kerítés fennmaradását 2018 után.Az Együtt ellenzi azt, a Párbeszéd viszont kitérő választ adott a hetilap kérdésére.Nagyot változott a kérdésben az MSZP véleménye, és még a DK is elmozdult korábbi, kerítés-ellenes álláspontjáról (emlékszünk, a DK azóta elhunyt elnökségi tagja, Kakuk György 2015 őszén átvágta a magyar-szerb határon felhúzott drótakadályt).Botka László MSZP-miniszterelnök-jelölt május 25-én a Reutersnek adott interjújában még azt mondta, ha működne az Európai Unió határvédelmi ellenőrzése, és a közel-keleti helyzet megnyugodna, lebontaná a magyar-szerb határon felállított kerítést.Azóta több alkalommal, így június 13-án a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályának szegedi ünnepségén is kijelentette, a jelenlegi körülmények között a határzár fenntartása szükséges.A DK pedig úgy fogalmazott: "A határkerítés ma sokak számára a biztonság illúzióját jelenti. Bár ez egy hazug propaganda eredménye, de ezt egy felelős demokrata kormány nem hagyhatja figyelmen kívül."