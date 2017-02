Szívesen focizna Orbán Viktorral a Momentum elnöke

Forrás: Bors

Fekete-Győr András szerint nincsenek hiteles politikusok a magyar közéletben, ha lennének, nem jött volna létre a Momentum. Ennek ellenére minden kérdésben, ami Magyarország jövőjét, sorsát meghatározza, együtt tudna működni az ellenzéki pártokkal. Ilyen például az ügynökakták (volt kommunista állambiztonsági ügynökök aktái), az egész nemzet érdeke a múlt feldolgozása.Arra a kérdésre, hogy Sorosról mit gondol, azt válaszolta, inkább Orbán Viktort kell megkérdezni, ő személyesen is jól ismeri, hiszen anno sok pénzt kapott tőle. Fekete-Győr András elmondta, hogy egy négyszázfős mozgalom vezetése már teljes munkaidőt igényel. Szerencsés, mert családi tulajdonú lakásban lakik, és egyelőre az itthoni és külföldi munkáiból szerzett megtakarításaiból gazdálkodik.Nulla perce van tévére és rádióra. Az internet már más tészta - mondja -, azon dolgozik, ezért inkább hírportálokat olvas. De még adrenalinbevitel miatt a Fidesz totálisan egyoldalú propagandatermékeit is elolvassa.A Momentum vezetője korábban focizott, de a hazai focit - ahogy fogalmaz - elengedte, Manchester United-drukker, nem is kicsit. Rajongónak nem nevezi magát, de foci-vb, Eb és BL mindig lázba hozza. Az olimpián a magyar sportágakat mindig megrészegülten követi, főleg a vízilabdát és az úszást.Focizna-e Orbán Viktorral? - tette fel a kérdést az újságíró. - Hogy a fenébe ne! - hangzott a határozott válasz.A jogosítványa pont most lett tízéves, de nincs autója, tömegközlekedéssel, jobb időben pedig biciklivel jár. Atrocitás eddig még nem érte, de nem tart tőle. Inni és dohányozni, csak társaságban, este szokott, 1-2 sör után kér egy-két szál cigit, de napközben rosszul lenne tőle. A legnagyobb hatással rá gyerekkorában a Star Wars-trilógia volt.