Szocialista árnyékbox

Elvtársak! Most pontosan ugyanez történik. A tehetetlen dühvel elindított ütés majdcsak eltalál valakit. Majd azt mondjuk, hogy pont így akartuk. Ha nem ellenség, majd azzá tesszük.Kicsit ez olyan, mint az árnyékbox. Harc egy képzelt ellenféllel.Most hallgattam Ujhelyi nyilatkozatát a Klubrádióban. Ahelyett, hogy csitította volna a kedélyeket, közölte, hogy jövő héten újabb belső ellenségek nevét hozzák nyilvánosságra. Nem veszitek észre, hogy nem erre vagyunk kíváncsiak? Ha problémátok van egymással, majd lerendezitek házon belül a választások után. Addig viszont ugyanarra a kapura tessék rúgni a labdát. Legyetek kedvesek Orbánnak lőjetek gólt, ne saját magatoknak...Itt a nyár, a politikai uborkaszezon. Minden normális pártnak azon kellene dolgoznia, hogy megpróbálja tematizálni a közvéleményt, hogy megtalálja azokat a témákat, amelyekkel el tud jutni az emberekhez.Látom, nektek ez fantasztikusan sikerült. Semmi másról nem hallani, mint, hogy le akarjátok győzni a Fideszt. Igaz, nem a szavazófülkékben, hanem saját pártotokon belül.Térjetek már végre észhez. Van elég probléma ebben az országban.Mit szólnátok ahhoz, hogy ha mondjuk arról nyilatkoznátok a jövő héten, hogyan tennétek rendbe az egészségügyet? Esetleg azt is szívesen meghallgatnám, mivel fogjátok hazacsábítani a fiatalokat és a szakképzett munkaerőt.Ez az igazán férfias feladat. Ehhez tényleg nagy legénynek kell lenni. Ez sokkal bonyolultabb dolog, mint a szájkarate. Ez sokkal több annál, mint, hogy Orbán takarodj!A minap láttam egy fantasztikus videót az interneten. Egy futóversenyen a véghajrában elesett egy versenyző. A vetélytársak sorra mentek el mellette, míg nem odaért egy csapattársa, aki felsegítette és egymást átkarolva bicegtek be a célba. Mi ezt várjuk tőletek! Mi ezért választottunk meg titeket.egy MSZP szavazó