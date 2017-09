Szőnyeg szélére állnak a Putyin ellen tiltakozók

Vlagyimir Putyin díszpolgári címével kapcsolatban ezúttal sem forgathatott az ATV Híradója az egyetem területén. A Debreceni Egyetem sajtóosztálya levelében azt írta: "Folyamatban lévő ügyről van szó, annak tapasztalatairól és megállapításairól a folyamat lezárulta után tud tájékoztatást adni az intézmény". A kitüntetést követő felháborodás nagyságát a rektor már az első perctől próbálta jelentéktelennek feltüntetni."A hangerőből nem következik a tömeg, ami mögötte áll. Én azt mindig is hangsúlyoztam, hogy többféle vélemény lehet, nagyon helyes, hogy van többféle vélemény, hiszen sok mindent más szempontok alapján, más szemüvegen nézünk" - fogalmazott Szilvássy Zoltán.Azóta kiderült, hogy a szabad véleményekkel nincs baj, de azt meg kell vizsgálni, hogy azt szabad-e nyilvánosságra hozni, ezért a rektori hivatal vizsgálatot indított. Ezt a rektor jelentette be a helyi televízió egyik adásában, de külön már nem nyilatkozott ebben a témában."Hangot kell adnunk annak a véleményünknek, hogy ezzel a döntéssel nem tudunk, és nem is akarunk egyetérteni" - ezt még az Analízis Tanszék vezetője mondta akkor, amikor még szó sem volt vizsgálatról. Ők is az Alkotmányjogi Tanszék állásfoglalásához csatlakoztak, amiben elhatárolódtak a szenátus Putyint kitüntető döntésétől.Most ők is mehetnek csütörtökön arra a megbeszélésre, amelynek meghívójából nem derült ki, hogy igazából miért hívták össze. A Természettudományi Kar dékánja mindössze ezt írta. "Értesítem Önöket, hogy a Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin elnöknek adományozott díszpolgári cím kapcsán történt tanszéki elhatárolódás hátterének és körülményeinek feltárására egy megbeszélés lesz az érintett tanszékek munkatársaival".A meghívottak sem tudják, hogy mi a megbeszélés témája, de volt, aki némi cinizmussal azt mondta: bizonyára így kíván a rektor tőlük elnézését kérni, amiért a debreceni televízióban a tiltakozókat szerencsétlen, világtalan, tehetetlen balfácánnak nevezte.