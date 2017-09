Sztrájkbizottságot alakított a Mozdonyvezetők Szakszervezete

Csodarabbi leszármazottjával is találkozott Szijjártó Péter

A New Yorkban tárgyalásokat folytató Szijjártó Péter miniszterrel hárman találkoztak azok közül a rabbik közül, akik nyáron levélben biztosították támogatásukról Orbán Viktor miniszterelnököt, és akik a magyar sajtó egy része szerint nem is léteznek - számolt be közösségi oldalán Kumin Ferenc New York-i főkonzul.

Kumin Ferenc arra az esetre utal, amikor is a miniszterelnök Horthy Miklóst "kivételes államférfiúként" méltató beszéde utáni tiltakozások közepette a New York-i magyar főkonzulátus oldalán megjelent egy Orbán Viktort méltató, angol nyelvű levél az Egyesült New York-i Ortodox Gyülekezetek (United Orthodox Congregations Of New York) n...