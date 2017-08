Sztrájkolnak az Operaházban

Forrás: MTI / Sztárklikk

A sztrájkfelhívás szerint az Operaházban augusztus 1-jétől nincs kollektív szerződés, mivel a korábbi felmondásának visszavonására, illetve egy új szerződés megkötésére irányuló tárgyalások eddig nem vezettek semmilyen eredményre.Mint írják, a három reprezentatív szakszervezet vezető tisztségviselőiből augusztus 1-jével sztrájkbizottságot alakított. A szakszervezetek azt várják, hogy a végzett munkáért járó juttatások mértéke növekedjen, de legalább stabilizálódjon, ezzel egyidejűleg a foglalkoztatás biztonsága és kiszámíthatósága is meglegyen."A kollektív szerződés hiánya súlyos csapás az operaházi munkatársak szociális és gazdasági érdekeire, mivel nincs jogi biztosíték - ahogyan azt a jelen helyzet is mutatja - az előző évad munkabéreinek, egyéb anyagi juttatásainak, valamint az eddig jól tervezhető és ellenőrizhető munkáltatási gyakorlat rövid távú fenntarthatóságára sem" - olvasható a felhívásban.Bárány Balázs Péter, az Operaház mintegy 300 alkalmazottját képviselő ODFSz elnöke szerdán elmondta, a sztrájkfelhívás addig él, ameddig a kollektív szerződést nem tudják megkötni, a tárgyalásoktól függően határoznak arról, hogy ténylegesen mikor van sztrájk.Véleménye szerint az előző kollektív szerződést ok nélkül mondta fel az Opera vezetése. A felmondást követően elkészítettek egy általuk alkalmasnak ítélt kollektív szerződést, érdemi tárgyalások azonban nincsenek - hangsúlyozta a szakszervezeti vezető.Kiemelte, a művészek maximálisan, az elvárhatón túl teljesítettek, akár a balett-, akár az énekkar közösségét nézzük, a kötelező szolgálatszámnál 20 százalékkal többet vállaltak. A kollektív szerződés hiánya havonta 150 millió forint bérjellegű kifizetést vesz el az emberektől, azaz átlagosan és fejenként 130 ezer forint havonta a jövedelemcsökkenés.A túlóra, az éjszakai pótlék lehetőségek megszűntek - fűzte hozzá.Ókovács Szilveszter, a dalszínház főigazgatója a sztrájkfelhívásra reagálva hangsúlyozta, hogy egy új kollektív szerződésről - a törvényeket betartva - folyamatosan tárgyalnak, de az eddigi juttatások nagy többségét, csaknem 40 féle jogcímen eztán is biztosítják az 1200 közalkalmazottnak.Emlékeztetett arra, hogy a Magyar Állami Operaházban 2017 január elsején mind az 1200 közalkalmazott bére emelkedett, egy hónappal később pedig a legszerényebb keresetű 531 dolgozó illetménye nőtt újra, jelentősen.A következő másfél évben az Ybl-palota zárása miatt értelemszerűen jelentős munkamennyiség-csökkenés várható, gyakorlatilag azonos szinten maradó kifizetések és kedvezmények mellett.Mint kiemelte, az intézmény vezetése a csaknem 50 milliárdos ingatlanfejlesztések után (Erkel Színház, Eiffel Műhelyház, Operaház, Üzemház) küzd egy 2018 végi vagy 2019 eleji újabb progresszív bérfejlesztésért.Ókovács Szilveszter úgy vélte, "2017 augusztusának elején sztrájkot hirdetni nem csak érthetetlen - hisz mindenki a szabadságát tölti -, de sejthető, öncélú médiafelhajtása miatt méltánytalan és az Opera mostani nem könnyű, sok különböző épületbe széttagolt, ugyanakkor nagyberuházásokkal és turnékkal ékes helyzetében demoralizáló, és a magyar valóságtól elrugaszkodott cselekedet".