Szuper csúszdaparkot kap a miniszter városa

Forrás: mfor.hu

Nagy fejlesztések zajlanak Seszták Miklós fejlesztési miniszter városában, hiszen a sportcélú beruházások mellett úgy tűnik, a turisztikai fejlesztésekre is rástartolnak. A vízi filmstúdió, a fejre állított tájház és kilátó mellett csúszdaparkot is szeretnének építeni a helyi fürdőbe - talált rá arra az mfor.hu az összefoglaló dokumentumra, melyet a közbeszerzési hatóság oldalára töltöttek fel.Ebből egyelőre csak a beruházás ténye és a tervek körvonala rajzolódik ki. A közbeszerzés leírása szerint összesen 1070 méter hosszú, 14 darab csúszdaegységből álló csúszdapark létesítése lesz a feladat, aminek megvalósítására 9 hónapja lesz a nyertes vállalkozónak.A 14 csúszdából álló kisvárdai projekt költségét az mfor.hu minimum 1,5 milliárdosra saccolja.Magyarország legnagyobb csúszdaparkja Mogyoródon található, ahol 26 csúszdán szórakozhatnak a vendégek, ezt a hajdúszoboszlói aquapark követi 15-tel, a dobogó harmadik fokán pedig a sárvári csúszdapark mellé kerül majd a kisvárdai komplexum is a maga 14 csúszdájával.